Enhedslisten-folketingsmedlem vender tilbage efter hjernerystelse

- Før valget var der ni af vores folketingsmedlemmer, der løftede de ordførerskaber, jeg har nu. Det er noget af en mundfuld, skriver Victoria Velasquez.

- Og for at jeg kommer så godt tilbage som muligt, og fordi jeg er i Enhedslistens folketingsgruppe, hvor vi passer virkelig godt på hinanden, så kommer jeg ikke til at skulle løfte alle de ordførerskaber til en start.

- Jeg er tilbage i Folketinget fra i dag af, og så starter jeg ud med at give den alt, hvad jeg har på beskæftigelses- og arbejdsmiljøområdet, mens Mai midlertidigt vil løfte opgaverne på børn, unge, undervisning, uddannelse samt forskningsområdet, og Peder vil midlertidigt løfte opgaverne på socialområdet, skriver hun.