Minister før Ukraine-møde: Ikke på tale at donere hærens kampvogne

Blandt andre Nato-generalsekretær Jens Stoltenberg og Ukraines forsvarsminister, Oleksij Reznikov, er på deltagerlisten.

- Jeg tror, at hovedtemaet bliver ammunition, når man taler om konkrete bidrag, siger Troels Lund Poulsen.

- Og så tror jeg, at et andet stort tema bliver at få forpligtet landene på at vise solidaritet - også i 2024 - med Ukraine.

- For der er ikke nogen tvivl om, at den konflikt, vi nu oplever i den østlige del af Ukraine, desværre ikke ser ud til at blive løst og gå væk i løbet af de kommende måneder.