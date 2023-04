KD-formand vil fjerne ægteskabsformulering fra partiprogram

- Der er en grænse for, hvor langt politikere skal bevæge sig ind på folks matrikler. Jeg har alt for mange homoseksuelle venner til, at jeg kan stå ved det der. Det går ikke. Vi skal ikke besserwisse på folks seksualitet, det er fuldstændig upassende, siger han til netmediet.

Jeppe Hedaa ønsker en mere bred betegnelse for familiebegrebet, end man hidtil har opereret med i Kristendemokraterne.

- Om det er to af samme køn eller en enlig mand eller kvinde - vi er indforståede med, at man selv definerer sin familiestruktur, siger han til Altinget.