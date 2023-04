Regeringen vil undersøge, om Danmark kan tage imod ukrainske feriebørn

Social- og boligminister, Pernille Rosenkrantz-Theil (S), sagde onsdag eftermiddag i folketingssalen, at hun har sympati for initiativet, men før Danmark evt. kan tilslutte sig, skal det undersøges grundigt, da det både rejser etiske spørgsmål og byder på logistiske udfordringer at transportere børn ind og ud af krigszoner.

Foreløbigt har den portugisiske regering luftet tanken om et lignende initiativ. Rosenkratz-Theil vil rette henvendelse til begge landes regeringer for at blive klogere på, hvordan de vil løfte opgaven.