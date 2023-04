Justitsminister afviser at have parkeret ulovligt bevidst

Justitsministeren bliver spurgt til, om han bevidst har tilsidesat reglerne.

- Jeg har ingen som helst intention om bevidst at ignorere parkeringsreglerne, som Københavns Kommune beslutter.

- Jeg tror, det kan være svært for mange forældre - inklusive mig selv - at finde det rigtige sted at parkere, hvis man er presset ud i at skulle bruge bilen.

- Men det er også uomtvisteligt, at jeg som minister skal være ekstra opmærksom på det, siger han.

Han beklager over for den ene borger, som tippede B.T. om, at landets justitsminister har parkeret ulovligt flere gange.

Han har tidligere forklaret, at det er vigtigt for ham at aflevere sine børn i institution. Det er en kompensation for alle de timer, justitsministeren ellers er væk i deres liv.