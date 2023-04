Regeringen vil sætte fart i udbygningen af havvind

I Klimarådets årlige rapport, som blev præsenteret tidligere i år, konkluderer rådet, at det bliver en udfordring at realisere planen om at nå 2030-målet. Det er nedskrevet i klimaloven, som et bredt flertal i Folketinget vedtog i 2020.

Målet handler om, at Danmark i 2030 skal have reduceret udledningen af drivhusgasser med 70 procent set i forhold til udledningsniveauet i 1990. I den forbindelse er der også lavet delmål for 2025.

I sin rapport gør rådet, der er et uafhængigt organ af eksperter, opmærksom på, at regeringens vej indeholder ”betydelige risikoelementer”.

Det gælder i forhold til fangst og lagring af CO2, en usikkerhed om den reelle effekt af den nye skattereform og så endelig regeringens planer om at lave CO2-reduktioner i landbruget.