Onsdag åbner grønt brintudbud på 1,25 milliarder kroner

- Nu handler det om at få en politisk aftale om udbud af mere dansk havvind på plads, så vi får handling bag tallene, siger Troels Ranis, branchedirektør i DI Energi.

Ifølge Berlingske lægger Lars Aagaard op til, at selskaber, der stiller havvindmøller op, skal have mulighed for at stille flere vindmøller op per kvadratmeter havareal, end der er lagt op til. Det kaldes overplanting i fagsprog.

Power-to-X, er en teknologi, der ved hjælp af elektrolyse bruger elektricitet (power) til at spalte vand til ilt og til brint, der kan indgå i brændstoffer, kemikalier og materialer (X).

- Danmark har i kraft af de gode forhold for vindenergi et enormt potentiale for at bidrage og blande sig i toppen af det globale marked, skriver ministeriet.