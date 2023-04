Ny alliance går sammen i opgør med regeringen

De foreslår i stedet, at man på anden vis finder arbejdsudbuddet, som er, når flere arbejder mere. Det skal ske ved at ændre på Arne-pensionen og efterlønnen. Står det til dem, skal begge ordninger helt afskaffes.

Partierne mener, at regeringen redder Socialdemokratiets prestigeprojekt i form af Arne-pensionen, og lader de nedslidte med varigt nedsat arbejdsevne betale regningen.

Politisk leder Martin Lidegaard (R) påpeger, at langt flere borgere er blevet tilkendt seniorpension end Arne-pension, at ordningen giver den højeste ydelse, og at den er målrettet nedslidte.

- Det er komplet uforståeligt, at regeringen vælger at skære på den ordning, som er mest fair, fleksibel og lige for alle for i stedet at bevare efterlønnen og Arne-pensionen, som tiden simpelthen er løbet fra, siger han til Berlingske.