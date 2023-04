Regeringen vil drøfte ejendomsvurderinger efter usikkerhed

Det er ifølge loven en ejendoms anvendelse, som afgør, hvordan den bliver vurderet og dermed beskattet. Før var det i praksis alene størrelsen, der var afgørende for beskatningen.

Håndteringen af de nye skatteregler for landejendomme har den seneste tid skabt usikkerhed for mange af de berørte boligejere.

Et bredt flertal i Folketinget besluttede i 2017 en ny ejendomsvurderingslov. Den skal lette boligskatten for op mod fire ud af fem boligejere.

Mange vurderinger vil dog bero på forkerte oplysninger for titusindvis af boligejere. De vil samtidig ikke have mulighed for at klage over vurderingen.

Selv om det er Stephanie Lose, der står bag budskabet, er det skatteminister Jeppe Bruus (S), der er vært for forhandlingerne.

Landdistrikternes Fællesråd frygter, at det vil blive mindre attraktivt at bosætte sig på landet.

- Med de her regler kommer man både til at forringe muligheden for ny bosætning på landet, forringe naturen og biodiversiteten samt give en ellers efterspurgt ejendomstype dødsstødet.

- Hverken det ene eller det andet kan være aftalepartiernes ønske, siger formand Steffen Damsgaard i en skriftlig kommentar.

Han foreslår, at de ramte landejendomme ændres til naturejendomme med samme grundskyld og jordværdi som små landbrug.