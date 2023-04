Hun er flere gange blevet valgt til og fra

Politisk aktiv i hovedstaden

I 2019 opnåede Yildiz Akdogan ikke genvalg til Folketinget. Efter valget sagde hun, at hun ville holde en pause fra politik.

Hun mente, at det var bedst for både kredsen og hende selv, at de ikke ”sled unødigt på hinanden”.

»Man kan ikke altid være enige om alt - og derfor viger jeg nu min plads, så begge parter kan få en ny start med nye muligheder,« skrev Akdogan dengang på Facebook.

Ved folketingsvalget i 2022 gav Akdogan den et nyt skud, da hun stillede i Københavns Storkreds for Socialdemokratiet, men for anden gang i træk blev hun ikke valgt ind.

I marts 2022 blev Yildiz Akdogan valgt som ny forkvinde for Kvinderådet.

Det var for en kort fornøjelse. Efter et år på posten fik rådet i marts 2023 ny forkvinde.