Politibetjent bliver næstformand i Dansk Folkeparti

I januar i år meddelte det mangeårige folketingsmedlem René Christensen, at han stoppede som næstformand for at tiltræde som direktør i Dansk Akvakultur.

Ændringen betyder blandt andet, at DF-gruppeformand Peter Kofod får mere ansvar.

- Samtidig med, at vi således har defineret næstformandens fremtidige rolle, har hovedbestyrelsen også valgt at lade gruppeformanden træde et skridt op og varetage de opgaver, som hidtil har ligget hos den politiske næstformand.

- Det betyder, at Peter Kofod i dagligdagen nu både formelt og reelt er partiets nummer to og i mit forfald repræsenterer partiet både ind- og udadtil, siger Morten Messerschmidt.