Vanopslagh vil undgå hovmod og jagter flere gode valg

Folketingsmedlem Henrik Dahl er blevet udset til at være Liberal Alliances spidskandidat ved valget til Europa-Parlamentet.

Det bliver afholdt i juni næste år. Liberal Alliance er stillet op ved de tre seneste valg til Europa-Parlamentet uden at komme ind.

På kommunalt plan fik partiet ved kommunalvalget i 2021 sin første borgmester, Emil Blücher i Solrød Kommune.

Liberal Alliance må ifølge Alex Vanopslagh aldrig blive fanget i at stemmemaksimere på bekostning af partiets værdier og idealer.

- Det må aldrig, og det vil jeg gerne advare kraftigt imod, blive et mål for Liberal Alliance alene at skulle have mange stemmer.

- For så begynder man at blive et parti, der tilrettelægger politikken efter, hvad der giver mange stemmer. Frem for at overbevise flest mulige mennesker om, at man har fat i den lange ende, siger han.