Vanopslagh afviser nag over for Venstre: Det er mest synd for dem

- Få måneder inden valgkampen gik i gang, var der rent blåt flertal i alle målinger. Og når jeg siger rent blåt, så var det uden Moderaterne, siger Alex Vanopslagh.

- Men det endte jo med et forsmædeligt valgnederlag. Det var skuffende, og det blev ikke mindre skuffende, da vi så, hvordan Venstre valgte at gøre Mette Frederiksen til statsminister og gå i regering med Socialdemokratiet og frede dem i alt fra Minksagen til FE-sagen.

- Det var skuffende, men alligevel føler jeg mig ikke forrådt eller svigtet. Og vi gider ikke i Liberal Alliance at bruge vores tid på at bære nag og være sure og gå rundt og have lidt ondt af os selv og sige, at det er også synd for os i blå blok, at Venstre har forladt os.