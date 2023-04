Første danske kampvogne skal til Ukraine inden for nogle uger

Kampvognene har stået opmagasineret, efter at de blev udfaset og erstattet af en nyere model.

Den kommende leverance er den første af cirka 80 kampvogne, som efter planen skal sendes til to bataljoner over de kommende måneder.

- Det er en donation, som ukrainerne efterspørger, og som passer godt til det øvrige ukrainske materiel, siger Troels Lund Poulsen.

Ifølge Forsvarsministeriet vil Ukraine som en del af projektet blive tilbudt uddannelse og træning i brugen af kampvognene.

Der vil også følge reservedele med samt en ammunitionspakke.

Det var i begyndelsen af februar, at regeringen meddelte, at den havde indgået et samarbejde med Tyskland og Holland om istandsættelse og donation af mindst 100 Leopard 1-kampvogne.