Grænsekontrol mod Sverige ophæves, mens kontrol mod Tyskland omlægges

Den nye grænsekontrol mod Tyskland er fra 12. maj og løber midlertidigt frem til 11. november.

- Det er ekstremt vigtigt, at vi slår ned på dem, der udøver kriminalitet på tværs af landegrænser, og de nye ændringer vil samlet betyde, at den kriminalitetsbekæmpende indsats i grænseområderne bliver styrket, siger justitsminister Peter Hummelgaard (S) i pressemeddelelsen.

- Når regeringen opretholder grænsekontrollen mod Tyskland i en ny midlertidig periode, så er det, fordi vi finder det nødvendigt for at imødegå de trusler, Danmark står over for.