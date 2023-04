Med ny lov skal også søskende undersøges, når et barn anbringes

- På en eller anden måde er det jo faktisk en kæmpe undladelsessynd fra vores samfunds side, at man konstaterer, at der forældre, som ikke kan tage sig af et barn, uden at tage stilling til, hvad der skal ske med søskende.

- Det har selvfølgelig haft nogle meget store negative konsekvenser for de børn, der ikke er blevet anbragt sammen med deres søster eller bror.

I dag skal kommunerne kun vurdere, om der skal laves en børnefaglig undersøgelse af andre børn i familien.

Med lovforslaget foreslår regeringen, at kommunen fremover har pligt til at lave en undersøgelse af søskende, hvis et barn eller en ung bliver anbragt.