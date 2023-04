Flere partier siger nej tak til Lars Boje Mathiesen

- Vi går nemlig mere op i at gøre en forskel for mennesker i virkeligheden end at udbrede konspirationsteorier om verdensomspændende skyggeregeringer, tilføjer han.

Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, kan heller ikke se det for sig. DF har ellers skovlet godt ind fra netop NB efter seneste folketingsvalg.

- Han har jo flere gange kaldt os for socialdemokrater og givet klart udtryk for, at han ikke er enig i Dansk Folkepartis politik. Så det har jeg svært ved at forestille mig, overhovedet kommer på tale, skriver Messerschmidt i en sms.

Både Mette Thiesen og Mikkel Bjørn har siden seneste folketingsvalg forladt Nye Borgerlige til fordel for DF. Og især sidstnævnte gjorde det klart, at han hovedsageligt forlod Nye Borgerlige grundet Lars Boje Mathiesen.

Moderaternes politiske ordfører, Monika Rubin, skriver i en sms, at ”jeg tror, at vi ligger langt fra, hvad han mener politisk”. Hun regner heller ikke med, at Boje Mathiesen overhovedet byder sig til hos Moderaterne.

SF’s politiske ordfører, Signe Munk, skriver i en sms, at ”det er meget svært at se Lars Boje i SF”.

De Konservative har ingen henvendelse fået fra Boje Mathiesen og ser det heller ikke som aktuelt, oplyser politisk ordfører Mette Abildgaard.

Heller ikke hos Danmarksdemokraterne er der udsigt til en fremstrakt hånd til Boje Mathiesen.

- Det ser jeg ikke for mig, skriver gruppeformand Peter Skaarup (DD) i en sms.