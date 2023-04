13/04/2023 KL. 15:00

Lars Boje opstiller to scenarier for sin fremtid: Det ene er klart mere realistisk end det andet, vurderer JP's politiske analytiker

Lars Boje Mathiesen nåede at være formand for Nye Borgerlige i lidt mere end en måned. Nu har han løftet sløret for sine tanker om fremtiden.