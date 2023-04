EL melder sig ud af finansloven: Regeringen vil ikke flytte sig

Allerede samme dag, som regeringen præsenterede sit bud på en finanslov for 2023 i slutningen af marts, lød det fra Enhedslisten, at regeringens forslag ikke lovede godt.

Derfor er det heller ikke en overraskelse, at partiet nu officielt melder sig ud af forhandlingerne, der også begyndte i slutningen af marts.

- Politik handler grundlæggende om valg, og hvis side man stiller sig på, siger Pelle Dragsted.

- Vi synes, at regeringen med den her finanslov stiller sig på side med Blackstone (amerikansk kapitalfond, der ejer ejendomme i Danmark, red.) frem for almindelige mennesker, og man stiller sig på side med dem, der spinder guld på inflationen, i stedet for dem, der bliver ramt af høje priser. Det synes vi er urimeligt og usolidarisk.