Der var gods i EU-kommissæren

Det var først, da hendes tre døtre var blevet store, at Mariann Fischer Boel kastede sig ind i politik. Trods den lidt sene start blev det til en lang karriere.

Hun blev valgt ind i Folketinget i 1990 og sad frem til 2004. Undervejs var hun fødevareminister i perioden 2001-2004.

Som minister blev hun aldrig nogen folkelig succes, og hun måtte flere gange finde sig i at få et alternativt flertal i Folketinget imod sig - både inden for landbrugspolitikken og dyrevelfærd.

Kommissær i modvind