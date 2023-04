Regeringen smider lovforslag om retoucherede billeder i kommission

Lovforslaget skal i stedet vendes i en kommission for det gode børne- og ungdomsliv, der skal styrke børn og unges trivsel og udarbejde initiativer, der kan beskytte børns færden på internettet.

- Jeg synes, det er meget skuffende, at man nu vælger at sylte det her i en kommission, når den tidligere regering pegede på, at det her kan bidrage til at reducere mistrivsel hos børn og unge.

- Der er et færdigt lovforslag, og det kunne man bare fremsætte, siger Karina Lorentzen Dehnhardt.

Retsordføreren peger på, at det er Moderaterne og Venstre, der blokerer for genfremsættelsen af lovforslaget, og som vil have det ’syltet’ i en kommission.