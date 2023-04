- Men jeg vil sige, at jeg har oplevet en enorm åbenhed, lydhørhed og idérigdom i forhold til at komme med forslag og hjælpe os på vej, og det synes jeg har været meget, meget positivt, det samarbejde, siger Pia Olsen Dyhr.

Hun pointerede videre, at hun ”meget gerne vil have, at SF er tæt på fagbevægelsen”.

Modsat lyder det lørdag fra Lizette Risgaard, at store bededag-sagen ikke har skabt en tættere forbindelse mellem FH og SF.

I sin tale takker hun SF for partiets kamp for at bevare helligdagen.

- For det var en kamp. En kamp for den danske model, for dialog, for en ordentlig demokratisk samtale, siger Lizette Risgaard.