SF-formand i landsmødetale: Meget lidt at grine af i dansk politik

- Nu har vi fået en centrumhøjreregering. Om det så var dét danskerne forestillede sig eller ønskede sig ved valget, er jeg ikke så sikker på.

SF holder landsmøde på et tidspunkt, hvor partiet har vind i sejlene. I flere meningsmålinger står partiet til at blive det andet største parti, hvis der var valg i morgen.

Men den nye flertalsregering har ikke brug for SF’s mandater, og derfor står SF også nu over for at skulle definere sin nye rolle i Folketinget.

Pia Olsen Dyhr mener dog, at de seneste uger har vist, at SF stadig kan gøre en forskel.

Hun nævner, at uddannelsesparathedsvurderingen i folkeskolen er blevet droppet, at flere børn får mulighed for et ekstra år i børnehaven, og at krigsforbrydelser bliver kriminaliseret i dansk lov.