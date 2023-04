SF vil ikke afvente kommission: Milliarder skal stoppe personaleflugt

- Jeg tror ikke, at vi får vores sundhedsvæsen tilbage på sporet, uden vi investerer i det. Jeg er generelt ikke tilhænger af bare at tro, at kommer man med flere penge, så løser man alle problemer, siger SF-formand Pia Olsen Dyhr.

- Men lige præcis sundhedsvæsenet, hvor folk virkelig har holdt for under corona og kan mærke et kæmpe efterslæb derude - en ting var, at det gik ud over planlagte operationer, man var nødt til at skubbe. Det er selvfølgelig tragisk for den enkelte, men det kunne man alligevel på en eller anden måde forklare.