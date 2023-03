Enigt Folketing indfører asbest-uddannelse for at redde liv

Fremover skal man have autorisation for at arbejde med asbest, ellers vanker der bøder.

En ny arbejdsmiljøaftale kommer til at sætte begrænsninger for arbejde med det kræftfremkaldende byggemateriale, som i dag er forbudt, men som tidligere var populært, da det er både slidstærkt og ikke brændbart.

- Vi vil derfor gerne slå ring om det og sige, at du skal have en autorisation for overhovedet at arbejde med asbest.