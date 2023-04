EU-kommissær foretrak arbejde uden rampelys

Hans anden mulighed som minister kom i 1994, da daværende statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) udnævnte ham til minister for udviklingsbistand.

Poul Nielson sad på denne post i knap fem år, inden han i 1999 takkede af i Folketinget efter tre perioder på omkring 23 år tilsammen.

Han drog herefter til Bruxelles og blev EU-kommissær for udviklingsbistand. Her kunne han drage fordel af erfaringer fra sin tid som minister i arbejdet for verdens fattige.

Poul Nielson sad som EU-kommissær i fem år. Han blev af mediet The Economist betegnet som stædig og tør. Selv sagde han senere, at han var bedre til at levere varen, end han var til at sælge billetter.

Tiden som EU-kommissær sluttede i 2004, men Poul Nielson har siden ikke været bleg for at markere sig i den politiske debat.