Otte partier i fælles opråb mod regeringens uddannelsesreform

- Det er jo derfor, vi inviterer til politiske forhandlinger. Det er jo faktisk for at forhandle. Og derfor vil jeg jo se med fuldstændig åbent sind på, hvad de måtte have af konkrete forslag, når vi mødes til forhandlingsmøde senere i dag, siger Egelund til avisen.

Borgmestrene i landets fire største byer - som alle er socialdemokrater - har også ytret sig kritisk over for regeringens udspil. Stemmer fra universitetsverdenen og de studerende har ligeledes udtrykt kritik.

Hos Djøf, som er en fagforening for akademikere - det vil sige universitetsuddannede - er formand Sara Vergo glad for meldingen fra de otte partier.

- I Djøf er vi meget glade for oppositionens udmelding. For vi har aldrig fået svar fra regeringen på, hvilket problem man egentlig ville løse ved at forkorte kandidatuddannelserne, siger hun i en skriftlig kommentar.