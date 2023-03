Mette Frederiksen deltager i digitalt topmøde med Biden

Her vil det danske indlæg være fokuseret på både muligheder og udfordringer ved den teknologiske udvikling, i forhold til hvordan udviklingen påvirker demokratiet.

- Demokrati er garanten for tillid, fremskridt og frihed. Det må vi aldrig tage for givet. Vi skal sikre, at teknologien arbejder for og ikke imod demokratiet, siger Mette Frederiksen.

Joe Biden er vært i paneldebatten, hvor blandt andre Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, også deltager.

De øvrige deltagere i panelet er præsidenten i Niger, Mohamed Bazoum, Ecuadors præsident, Guillermo Lasso, Malawis præsident, Lazarus Chakwera, Moldovas præsident, Maia Sandu, samt Panamas præsident, Laurentino Cortizo Cohen, og præsidenten i Slovakiet, Zuzana Caputova.