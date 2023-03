Planen indeholder fem initiativer, herunder at Sundhedsstyrelsen inden 1. juni skal gennemgå ventetider, kapacitet og overholdelse af ventetider på kræftområdet i alle landets fem regioner.

Derudover skal regionerne inden udgangen af april gennemgå, hvordan de informerer kræftpatienter om deres rettigheder. Og om regionerne lever op til deres pligt om at afsøge andre behandlingsmuligheder, hvis ventetider ikke kan overholdes.

- Hvis der gemmer sig lignende sager som det, vi har set i Aarhus, andre steder på vores sygehuse rundt om i Danmark, så skal det frem.

- Vi skal sætte ind med konkrete planer for at få genoprettet det, så patienterne selvfølgelig kan have tryghed og vished for, at man får sin behandling inden for de maksimale 14 dage, som man har en patientrettighed til, siger Sophie Løhde.