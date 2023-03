Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) er ligeledes bekymret over historien fra Region Midtjylland.

- Der er også store udfordringer, og jeg må sige, at jeg blev meget påvirket af de udsendelser, der var i sidste uge på DR, hvor man kunne fortælle, at 200 kræftpatienter i Midtjylland havde ventet for længe.

- Og det så efterfølgende er kommet frem, at det kan man også se i andre regioner. Det understreger bare en pointe, at man skal passe på med at hvile på gårsdagens bedrifter.

- Vi er i risiko for at tabe nogle af de gode resultater, hvis ikke vi handler, siger han.