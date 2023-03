Jon Stephensen: Jeg har ligget vågen om natten - søvnløs, knust

På scenen til Moderaternes årsmøde lørdag blev han spurgt, hvordan den seneste tid har påvirket ham.

- Det havde været let bare at sige, at det er et vilkår som politiker, at man skal stå på mål for meget. Det havde været den lette version. Men jeg har da ligget vågen om natten. Søvnløs, knust.

- Men det er også prisen. Prisen på at have 20-30 år som leder. Så tror jeg altid, der vil være nogen, der synes, man kunne have gjort noget anderledes. Og det kunne man nok også, siger Stephensen.

Han blev fyret som direktør for teatret Aveny-T i maj 2022, efter at bestyrelsen havde mistet tilliden til ham.