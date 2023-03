De vil også skulle stå i spidsen for at omdanne ungdomsafdelingen til et ungdomsparti frem mod næste års årsmøde.

Ved at etablere et ungdomsparti kan der søges om økonomisk støtte fra Dansk Ungdoms Fællesråd, som er stiftet for at styrke det ungdomspolitiske arbejde i Danmark.

Desuden kan ungdomspartiet stille op til skolevalg, som afholdes næste år. Det har hidtil ikke været muligt.

Hovedbestyrelsen har nedsat et udvalg, der skal etablere Unge Moderater som en selvstændig ungdomsforening. Det skal føre til, at partiet vil fremsætte et egentligt ændringsforslag på årsmødet i 2024 for at stifte ungdomspartiet.