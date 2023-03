To røde lamper

Men i politik vokser træerne naturligvis aldrig ind i himlen, og Løkke og Moderaterne står over for to store udfordringer på lidt længere sigt.

Den første handler helt banalt om regeringens overlevelse. Danskerne har taget exceptionelt dårligt imod den nye regering – samlet set er de tre regeringspartier gået hurtigere tilbage i målingerne end nogen anden regering i mands minde. Helt op mod 12,5 pct.point på godt tre måneder.

Nok varmer man sig internt hos Moderaterne ved, at det ikke er dem, der leverer det største tab. Blødningen sker primært fra Socialdemokratiet og Venstre.

Men det er farligt for Moderaterne at negligere regeringens popularitetskrise. Regeringens og Moderaternes skæbner er tæt knyttet sammen. Det er den brede regering, der har gjort Løkke og hans parti interessant og relevant og sendt Løkke ind i det magtcentrum, hvor han har det bedst.

Moderaterne er ikke båret af ideologi, men af praksis: af at kunne reformere, skrue, dreje og fikse, og derfor kan Løkkes parti hurtigt blive irrelevant, den dag der dannes anden regering, der ikke er afhængig af ham.

Løkke sætter sin lid til, at danskerne med tiden vil tage bedre imod regeringens reformer. I et interview med Jyllands-Posten fredag fortalte han, at han ved næste valg vil måles på at have skabt velfærdsreformer af »samme storhed som fælleserklæringen fra 1987«, som indførte arbejdsmarkedspensionerne i Danmark. Ambitiøst, jovist, men også teknisk, svært at forstå og formentlig med et ton af upopulære beslutninger ved siden af.

Alternativt legede Løkke i interviewet med tanken om, at regeringen jo kunne udvides med nye partier, hvis den mister sit flertal ved næste valg. De Radikale, De Konservative, SF eller LA? Jo, måske – men det kan på den anden side nok blive svært at lokke dem ind i et projekt, hvis det netop har fået kniven af vælgerne ved et folketingsvalg.

Hvad sker der med Løkke?

Den anden langsigtede udfordring for Moderaterne handler om Løkke selv. Partiet arbejder hårdt for at blive et ”rigtigt” parti med en egentlig partiorganisation, lokal forankring i kommunerne, et ungdomsparti osv. – men indtil videre er Moderaterne først og fremmest synonymt med Lars Løkke Rasmussen. Forsvandt han i morgen, ville det samme med stor sandsynlighed ske med partiet.

I JP-interviewet slog Løkke fast, at han har tænkt sig at »bide sig fast« i dansk politik, og at han er i det »for the long run«. I TV 2-programmet Besserwisserne fredag afviste han ligeså spekulationerne om, at han ønsker at lade sig udnævne til EU-kommissær i 2024.

Det er formentlig da også udtryk for Løkkes planer – lige nu. Men han er samtidig også en politiker, der ikke er bleg for at skifte kurs, hvis omstændighederne kræver det, og historien har allerede bevist flere gange, at det har sikret hans politiske overlevelse. Langt mere alvorligt er det, hvad det kan betyde for partiet Moderaterne.