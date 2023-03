Løkke om Jon Stephensen: Han skal genopbygge tilliden

Det er op til kulturordfører Jon Stephensen (M) selv at genopbygge tilliden, som har lidt et knæk, efter at personer fra hans tid som teaterleder er trådt frem med kritik.

Det siger politisk leder Lars Løkke Rasmussen (M) forud for lørdagens årsmøde i Moderaterne, som endnu ikke er fyldt ét år.

- Det er helt åbenlyst, at der er kommet betydelige ridser i lakken. Det er kun Jon, der kan bidrage til i givet fald at få dem poleret væk. Det kan ingen andre gøre for ham. Det gør man ikke over et døgn.