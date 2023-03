27/03/2023 KL. 05:45

Mette Frederiksen gav en 100 dages garanti - nu kritiseres hun for at skrinlægge den

Nej, nej, nej, nej, nej, nej, svarede statsministeren i valgkampen på et spørgsmål om et dansk modtagecenter i Rwanda. Hun ville ikke afvente, at andre lande gik med. Alligevel er hendes brede regering nu gået i gang med at undersøge netop det.