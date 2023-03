- Jeg rakte ikke ud efter noget andet end ambitionen om at komme i regering. Det er statsministeren, der sammensætter regeringen. Det er på et tidspunkt i forløbet, at Mette Frederiksen spørger mig, om jeg vil påtage mig den opgave, siger Løkke.

De talte om, at kabalen skulle gå op, og om det ville kunne lade sig gøre at drive et nystartet parti og være udenrigsminister samtidig.

Både Lene Espersen (K), Villy Søvndal (SF) og Anders Samuelsen (LA) har måtte sande, at det er mere end svært at kombinere de to roller.

Derfor var det vigtigt at finde en måde, hvorpå Løkke kunne passe jobbet som partiformand og udenrigsminister for regeringen, som lørdag har siddet i 100 dage.

- Det tror jeg godt, jeg kan. Vi har også haft mange gode snakke, da vi lavede regeringen, om, hvordan vi får det til at ske.