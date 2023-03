Enhedslisten kalder regeringens stramme finanslovsforslag for uansvarligt

Regeringen kalder sit forslag til en finanslov for i år for ”stramt”, men Enhedslisten mener tværtimod at det er ”uansvarligt”.

- Det er en uansvarlig finanslov. Uansvarlig overfor klimaet, overfor velfærden, og overfor de mennesker, der lige nu kæmper med økonomien på grund af stigende priser, siger Pelle Dragsted.