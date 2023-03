Folketingsmedlem fra Enhedslisten sygemelder sig

Mens hun er væk, bliver Reza Javid (EL) midlertidigt folketingsmedlem, oplyser Velasquez i opslaget.

Velasquez er ikke den eneste folketingspolitiker, der er sygemeldt i øjeblikket. Venstres formand og forsvarsminister, Jakob Ellemann-Jensen, er sygemeldt på ubestemt tid grundet stress.

Ellemann-Jensen har været sygemeldt med stress siden 6. februar, efter at han fik et ildebefindende ugen før. For nylig skrev han i et opslag på Facebook, at det går fremad, og at han forventer at vende tilbage til Christiansborg.

- Men jeg er også opmærksom på, at jeg skal være klar, inden jeg kaster mig over arbejdet igen. For jeg ved godt, at man ikke kan være hverken minister eller partiformand på halv kraft, lød det.