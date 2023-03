Wammen varsler stramt finanslovsforslag fra regeringen

Når finansminister Nicolai Wammen (S) torsdag klokken 12 fremlægger SVM-regeringens forslag til finansloven for i år på et pressemøde, så har han som ventet ikke en masse gaver med til fri fordeling mellem danskerne.

For selv om Danmarks økonomi generelt er stærk, så ligger inflationen stadig på et så højt niveau, at regeringen bliver nødt til at stramme finanspolitikken.