Dan Jørgensen: Klimatopmøde bliver det vigtigste siden Paris-aftale

Her blev der indgået en juridisk bindende aftale om at begrænse stigningen i de globale temperaturer til under 2 og helst ikke over 1,5 grader.

- Tiden løber ud, og der er brug for handling, lyder det fra Dan Jørgensen på et pressemøde efter klimamødet i København.

FN’s Klimapanel sendte mandag en regulær presbold afsted mod verdens politikere inden topmødet senere på året:

Der er stadig et vindue for at sikre en beboelig og bæredygtig fremtid for alle. Men det er hastigt ved at smække i. Underforstået: Der skal handles nu for at mindske drivhusgasudledningen.