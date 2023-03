Krigsforbrydelser skal tilføjes til dansk straffelov

Dengang lød det fra Peter Hummelgaard, at der ikke var ”alvorlige mangler i straffeloven”. Han var dog ikke afvisende for at drøfte SF’s ønske.

Der er ikke noget fyldestgørende overblik over, hvor mange personer mistænkt for at have begået krigsforbrydelser, der har befundet sig i Danmark, eller hvor mange ofre, der har været eller er i landet.

Peter Hummelgaard oplyser dog, at der findes eksempler på ukrainske flygtninge, der ”har afgivet vidneforklaringer til dansk politi om forbrydelser, de er blevet udsat for i Ukraine, der har karakter af krigsforbrydelser”.

I forvejen findes Den Internationale Straffedomstol (ICC), der kan retsforfølge personer for at have begået krigsforbrydelser.

Danmark har tilbudt ICC at sende kriminalteknikere, der kan hjælpe med at efterforske krigsforbrydelser begået i Ukraine.

Peter Hummelgaard er mandag i London, hvor han med andre landes justitsministre drøfter, hvordan ansvarlige for forbrydelser i Ukraine kan drages til ansvar.