Valget af Jeppe Hedaa var ventet, fordi stort set alle storkredse i forvejen bakkede op om ham som formand.

Kristendemokraterne har været uden en valgt formand, siden Marianne Karlsmose trak sig efter folketingsvalget i november sidste år.

Her opnåede partiet ikke valg til Folketinget. Efterfølgende lød det fra Karlsmose, at hun mente, at Kristendemokraterne skulle droppe de landspolitiske ambitioner.

Hun ønskede samtidig et ekstraordinært årsmøde til at vælge en ny formand.

Men begge ønsker fra Karlsmose blev afvist af hovedbestyrelsen.