- Det er for at sikre en god balance og tilstedeværelse i hele landet. Vi har et pulserende folketingskontor på Christiansborg, og så er det tanken, at vi får et hovedkvarter for landsorganisationen, siger Simon Vanggaard til Ritzau.

Samme melding kommer fra Morten Messerschmidt til Herning Folkeblad.

- Vi vil gerne være mere til stede i det jyske. I Ejstrupholm kan vi samle gode organisationsfolk og frivillige. Håbet er, at partiets fællesskabsånd bliver forstærket ude i landet med flytningen af hovedkontoret til Ejstrupholm, siger formanden til lokalavisen.

Der er omkring 1700 indbyggere i Ejstrupholm, som er placeret syd for Herning og øst for Brande.