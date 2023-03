Danmark sender millioner til Syrien efter grænserne er åbnet

Danmark har sammen med en lang række andre lande fra FN lagt pres på Syriens præsident, Bashar al-Assad, for at åbne de ellers lukkede grænseovergange, så hjælpen kan nå frem til ofrene.

- Regimet har desværre en karakter, som gør, at det er umuligt at samarbejde med dem, og at de nogle gange direkte blokerer for støtte.

- For os kan det virke helt uforståeligt og virke som direkte ondskab, hvis et lands leder blokerer for nødhjælp til dele af landets borgere, men det er altså det, der er tilfældet her, siger Dan Jørgensen.