Løkke er fortrøstningsfuld på Sveriges vegne efter Nato-ja til Finland

Tyrkiet har fortsat ikke givet grønt lys til at optage Sverige i Nato. Fra Ungarn lyder det også ifølge Reuters, at man vil tage stilling til den svenske Nato-ansøgning ”senere”.

Tyrkiet mener blandt andet, at Sverige ikke gør nok for at slå ned på tilhængere af det kurdiske arbejderparti PKK.

Derfor afhænger Tyrkiets svar til Sverige af, om svenskerne opfylder en række krav, som Tyrkiet har stillet. Det sagde Erdogan fredag.

Tyrkiet vil blandt andet have udleveret 120 personer fra Sverige.

Sveriges regering har måttet svare, at den repræsenterer en retsstat. Her kan kun domstolene træffe den slags beslutninger.

Sverige har senest forsøgt at stramme lovgivningen for at komme Tyrkiet i møde. For nylig fremlagde regeringen et forslag til at stramme den svenske terrorlovgivning.