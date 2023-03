25/03/2023 KL. 05:00

Store løfter og forslag er droppet, parkeret eller nedjusteret

Mette Frederiksen sagde engang, at det var en demokratisk pointe i sig selv at leve op til det, som vælgerne blev lovet. I dag fremhæver regeringen selv, at den må gøre noget andet. Jyllands-Posten undersøger, hvad der er sket med valgkampens forslag.