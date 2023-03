Inger Støjbergs parti åbner nu for medlemskab

- Vi tager nu de næste skridt til at blive et rigtigt parti, siger Støjberg til Radio4.

- Vi har siden stiftelsen oplevet en enorm interesse for at kunne bidrage til at bygge partiet op lokalt. Både i form af en egentlig medlemsorganisation og ved, at vi nu bliver repræsenteret i kommunalbestyrelserne i 20 byråd i hele Danmark, siger Støjberg.

Meldingen kommer på dagen, hvor den tidligere næstformand for Venstre fylder 50 år.

Hun stiftede Danmarksdemokraterne sidste år, og partiet bragede ind i Folketinget ved valget i november med 14 mandater. Støjberg fik 47.211 personlige stemmer. Hun blev kun overgået af statsminister Mette Frederiksen (S) på den front.