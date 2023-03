Kommuner kritiserer øget statsstyring af velfærdssamfundet

Det viser sig ellers, at det kan give pote, hvis man giver kommunerne mere frihed.

Vive, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, kom tirsdag med en foreløbig evaluering af et forsøg med syv kommuner, som har fået øget frihed siden 2021.

- På tværs af velfærdsområderne og kommunerne kan vi se, at man har taget godt imod frisættelsen. Bred afbureaukratisering, og medarbejderne og lederne har fået større fagligt råderum, sagde professor Ulf Hjelmar fra Vive i den forbindelse.

De syv kommuner har på enten folkeskoleområdet, dagtilbud eller i ældreplejen kunnet se bort fra statslige og kommunale regler.

Det har givet kommunerne mulighed for eksempelvis at gøre skoledage kortere, ændre åbningstiden i daginstitutioner eller se bort fra faste minuttal for, hvad hjemmehjælperen skal nå under et besøg.