Advokater kritiserer Folketinget for at have særregler for Vanopslagh

Det beviser, at politikere og borgere ikke er lige for loven, at Folketinget ikke vil gå videre med sagen om Alex Vanopslaghs (LA) dobbelte husførelse.

Det siger to advokater til DR.

- Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at hvis det havde været en kommunalsag, så havde kommunen bedt om at få pengene tilbage og anmeldt ham til politiet, siger advokat Mads Pramming, der har speciale i socialret og sager om socialt bedrageri, til DR.