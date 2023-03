Hun fremhæver blandt andet, at Danmark fremmer kvinders, minoriteters og fagforeningers rettigheder.

Tre begivenheder har vakt opsigt blandt regeringens kritikere.

Statsministeren har netop været i Egypten for at mødes med præsident Abdel Fattah El-Sisi, som har fået international kritik for synet på menneskerettighederne.

Han er blevet kritiseret for at tillade tortur og for at fængsle politiske modstandere, efter at han kom til magten ved et kup i 2013.

Regeringen køber våben fra en israelsk våbenproducent, der leverer udstyr til operationerne i det palæstinensiske selvstyre.